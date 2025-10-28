Stage de gravure Atelier du Bout de la Mer Saint-Jean-le-Thomas
Stage de gravure Atelier du Bout de la Mer Saint-Jean-le-Thomas mardi 28 octobre 2025.
Stage de gravure
Atelier du Bout de la Mer 13 chemin du vieux château Saint-Jean-le-Thomas Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-28 14:00:00
fin : 2025-10-28 16:00:00
Date(s) :
2025-10-28
Un atelier d’initiation à la pointe sèche autour de la thématique d’halloween ; vous repartirez avec vos estampes et vos épreuves fantômes ! Sur inscription. .
Atelier du Bout de la Mer 13 chemin du vieux château Saint-Jean-le-Thomas 50530 Manche Normandie +33 6 79 48 21 11 mloiseldeldycke@free.fr
English : Stage de gravure
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Stage de gravure Saint-Jean-le-Thomas a été mis à jour le 2025-09-12 par OT MSM Normandie BIT Genêts