Stage de gravure Atelier du Bout de la Mer Saint-Jean-le-Thomas

Atelier du Bout de la Mer 13 chemin du vieux château Saint-Jean-le-Thomas Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-28 14:00:00

fin : 2025-10-28 16:00:00

Date(s) :

2025-10-28

Un atelier d’initiation à la pointe sèche autour de la thématique d’halloween ; vous repartirez avec vos estampes et vos épreuves fantômes ! Sur inscription. .

Atelier du Bout de la Mer 13 chemin du vieux château Saint-Jean-le-Thomas 50530 Manche Normandie +33 6 79 48 21 11 mloiseldeldycke@free.fr

