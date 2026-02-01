Stage de gravure Atelier du Bout de la mer Saint-Jean-le-Thomas

Stage de gravure

Atelier du Bout de la mer 13 chemin du vieux château Saint-Jean-le-Thomas Manche

Début : 2026-02-24 14:00:00
fin : 2026-02-24 16:00:00

2026-02-24

Stage de gravure pour enfants à partir de 6 ans.
Réservation obligatoire.   .

Atelier du Bout de la mer 13 chemin du vieux château Saint-Jean-le-Thomas 50530 Manche Normandie +33 6 79 48 21 11  mloiseldeldycke@free.fr

