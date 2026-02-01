Stage de gravure Atelier du Bout de la mer Saint-Jean-le-Thomas

Stage de gravure

Atelier du Bout de la mer 13 chemin du vieux château Saint-Jean-le-Thomas Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-24 14:00:00

fin : 2026-02-24 16:00:00

Date(s) :

2026-02-24

Stage de gravure pour enfants à partir de 6 ans.

Réservation obligatoire. .

Atelier du Bout de la mer 13 chemin du vieux château Saint-Jean-le-Thomas 50530 Manche Normandie +33 6 79 48 21 11 mloiseldeldycke@free.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Stage de gravure

L’événement Stage de gravure Saint-Jean-le-Thomas a été mis à jour le 2026-01-06 par OT MSM Normandie BIT Genêts