Stage de greffe des arbres fruitiers Fercé-sur-Sarthe

Stage de greffe des arbres fruitiers

Une journée pour apprendre à greffer vos arbres fruitiers avec un pépiniériste

Vous découvrirez différentes techniques de greffage la fente, l’anglaise simple et compliquée, l’écussonnage. Vous apprendrez aussi à préparer les greffons et les conserver, à habiller les porte-greffes quelles sont les affinités entre les espèces et les saisons de greffage.

Tout le matériel nécessaire à l’atelier porte-greffes, greffons, matériel de coupe, etc vous sera fourni.

Vous repartirez avec 2 arbres greffés par vos soins.

10 participants maximum Inscription par mail ou par téléphone Pensez à apporter votre repas du midi qui n’est pas fourni. .

5 Chemin du Bordage Fercé-sur-Sarthe 72430 Sarthe Pays de la Loire +33 6 79 41 76 15 contact@auxfruitiersgenereux.com

