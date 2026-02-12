Stage de greffe sur table Vieille-Église
Stage de greffe sur table Vieille-Église samedi 4 avril 2026.
Stage de greffe sur table
800 rue du Pont d’Oye Vieille-Église Pas-de-Calais
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04
2026-04-04
Testez le greffage et repartez avec 3 arbres greffés. Prenez un sécateur et un greffoir.
Animé par La Java Verte.
Tarif 15€ par participant, à régler à la réservation. Places limitées. .
800 rue du Pont d’Oye Vieille-Église 62162 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 33 23 47 13
