Stage de grimpe Maison des Amis de la Forêt Mervent

Maison des Amis de la Forêt 127 route de la Bironnière Mervent Vendée

Tarif : 23 – 23 – 23 EUR

Début : 2025-08-09 17:00:00

fin : 2025-08-09 19:00:00

2025-08-09

Initiez-vous à la grimpe d’arbres !

Samedi 9 août, l’association Maison des Amis de la Forêt vous initie à la grimpe d’arbres ! Encadré par un passionné (éducateur sportif qualifié), ce moment suspendu dans les branches vous invite à apprendre les bases de cette discipline accessible et respectueuse des arbres.

Cette aventure en pleine nature vous fera découvrir les bases de la grimpe en toute sécurité pas besoin d’être sportif ou acrobate, juste curieux et prêt à grimper ! L’occasion rêvée pour prendre de la hauteur.

Déroulé du stage (2h)

-30 min d’introduction sécurité, matériel, techniques de base

– 1h30 de pratique Installation de cordes (technique de lancer de sacs) ; Initiation aux nœuds de sécurité ; Premiers déplacements dans les arbres selon votre aisance.

4 créneaux au choix 6 places par session

9h00 11h00

11h30 13h30

14h30 16h30

17h00 19h00

Tarif unique 23 €

À partir de 12 ans

Réservation en ligne sur HelloAsso.

Pour prolonger l’expérience

– Visite libre de l’écomusée (5 €/adulte, 3 €/enfant)

– Visites guidées de l’arboretum à 9h30 et 14h30 (5 €/pers)

Stand boissons & sandwichs ouvert le midi, aire de pique-nique, terrasse couverte .

Maison des Amis de la Forêt 127 route de la Bironnière Mervent 85200 Vendée Pays de la Loire +33 7 66 34 75 85 maisondesamisdelaforet@gmail.com

English :

Try your hand at tree climbing!

German :

Führen Sie sich in die Kunst des Baumkletterns ein!

Italiano :

Cimentatevi nell’arrampicata sugli alberi!

Espanol :

Pruebe a trepar a los árboles

L’événement Stage de grimpe Mervent a été mis à jour le 2025-07-20 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin