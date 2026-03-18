Stage de gym enfants avec la MJC Complexe sportif Léo Lagrange de Naintré Naintré
Stage de gym enfants avec la MJC Complexe sportif Léo Lagrange de Naintré Naintré lundi 6 avril 2026.
Stage de gym enfants avec la MJC
Complexe sportif Léo Lagrange de Naintré 1 rue Gustave Courbet Naintré Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-06
fin : 2026-04-06
Date(s) :
2026-04-06
Inscrivez votre enfant au stage de gym avec Virginie de la MJC le matin du lundi de Pâques !
Créneau Bambins (2 ans à 5 ans) 9h15-10h (parcours de motricité sur le thème de Pâques)
Créneau Enfants (6 à 9 ans) 10h15-11h45 (apprentissage du pont, de la roue, de la poutre)
En salle 2 du complexe Léo Lagrange. Prévoir des chaussures propres et une gourde d’eau. .
Complexe sportif Léo Lagrange de Naintré 1 rue Gustave Courbet Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Stage de gym enfants avec la MJC
L’événement Stage de gym enfants avec la MJC Naintré a été mis à jour le 2026-03-14 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne