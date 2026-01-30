Stage de gym enfants Complexe sportif Léo Lagrange de Naintré Naintré
Stage de gym enfants Complexe sportif Léo Lagrange de Naintré Naintré mercredi 11 février 2026.
Complexe sportif Léo Lagrange de Naintré 1 rue Gustave Courbet Naintré Vienne
Inscrivez votre enfant au stage de gym proposé par Virginie, animatrice de la MJC, pendant la première semaine des vacances scolaires !
* Créneau Bambins (2 ans à 5 ans) 9h15-10h
* Créneau Enfants (6 à 9 ans) 10h15-11h45
Rendez-vous en salle 2 du complexe Léo Lagrange. Prévoir des chaussures propres et une gourde d’eau. .
