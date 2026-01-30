Stage de gym enfants Complexe sportif Léo Lagrange de Naintré Naintré

Stage de gym enfants

Complexe sportif Léo Lagrange de Naintré 1 rue Gustave Courbet Naintré Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11

fin : 2026-02-11

Date(s) :

2026-02-11

Inscrivez votre enfant au stage de gym proposé par Virginie, animatrice de la MJC, pendant la première semaine des vacances scolaires !

* Créneau Bambins (2 ans à 5 ans) 9h15-10h

* Créneau Enfants (6 à 9 ans) 10h15-11h45

Rendez-vous en salle 2 du complexe Léo Lagrange. Prévoir des chaussures propres et une gourde d’eau. .

Complexe sportif Léo Lagrange de Naintré 1 rue Gustave Courbet Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Stage de gym enfants

L’événement Stage de gym enfants Naintré a été mis à jour le 2026-01-27 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne