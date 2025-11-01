Stage de Gym Halloween Party Salle polyvalente Gymnase Entrains-sur-Nohain

Stage de Gym Halloween Party Salle polyvalente Gymnase Entrains-sur-Nohain samedi 1 novembre 2025.

Salle polyvalente Gymnase Route de Ciez Entrains-sur-Nohain Nièvre

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Début : 2025-11-01 09:30:00

fin : 2025-11-01 10:25:00

2025-11-01

La Gigothèque et la mairie d’Entrains-Sur-Nohain propose un stage de gym halloween party à la salle polyvalente -samedi 1er novembre 2025 matin Pour les enfants de 3 mois à 14 ans Sur inscription Angélique au 06 63 02 88 39 lagigothequedangel@gmail.com .

Salle polyvalente Gymnase Route de Ciez Entrains-sur-Nohain 58410 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 63 02 88 39 lagigothequedangel@gmail.com

