Stage de Hatha Yoga Association du Bourg L’Evêque Rennes Samedi 14 février, 17h00 Ille-et-Vilaine

Stage de Hatha Yoga de 2 heures pour approfondir la pratique de ce Yoga millénaire.

Le Hatha yoga est un yoga doux et dynamique en intégrant la méditation dans les postures.

Ce stage comprend de la méditation, des asanas, pranayama et mantra (chant).

Apporter tapis, coussin, couverture, brique, sangle.

Niveau intermédiaire/avancé

[Billeterie](https://www.helloasso.com/associations/association-bourg-l-eveque/evenements/stage-yoga-14-02-26)

https://www.assobourgleveque.org/

Association du Bourg L’Evêque 16 rue papu 35000 RENNES Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

contact@assobourgleveque.org 02 30 02 62 27



