Stage de Hatha Yoga Association du Bourg L’Evêque Rennes
Stage de Hatha Yoga Association du Bourg L’Evêque Rennes samedi 11 avril 2026.
Stage de Hatha Yoga Association du Bourg L’Evêque Rennes Samedi 11 avril, 17h00
Stage de Hatha Yoga de 2 heures pour approfondir la pratique de ce Yoga millénaire.
Stage de Hatha Yoga de 2 heures pour approfondir la pratique de ce Yoga millénaire.
Le Hatha yoga est un yoga doux et dynamique en intégrant la méditation dans les postures.
Ce stage comprend de la méditation, des asanas, pranayama et mantra (chant).
Apporter tapis, coussin, couverture, brique, sangle.
Niveau intermédiaire/avancé
[**Billeterie**](https://www.helloasso.com/associations/association-bourg-l-eveque/evenements/stage-yoga-11-02-26)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-11T17:00:00.000+02:00
Fin : 2026-04-11T19:00:00.000+02:00
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https://www.assobourgleveque.org/
Association du Bourg L’Evêque 16 rue papu 35000 RENNES Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
contact@assobourgleveque.org 02 30 02 62 27
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