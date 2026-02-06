Stage de Heels Café 109 Fumel
Stage de Heels Café 109 Fumel samedi 7 février 2026.
Stage de Heels
Café 109 108 Rue Léon Jouhaux Fumel Lot-et-Garonne
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07
fin : 2026-02-07
Date(s) :
2026-02-07
Avec ou sans talons, venez réveiller votre puissance et booster votre confiance en vous ! Aucun niveau n’est requis juste vous, votre énergie et l’envie de passer un super moment !
Inscription obligatoire (places limitées).
Avec ou sans talons, venez réveiller votre puissance et booster votre confiance en vous ! Aucun niveau n'est requis juste vous, votre énergie et l'envie de passer un super moment !

Inscription obligatoire (places limitées).
Inscription obligatoire (places limitées). .
Café 109 108 Rue Léon Jouhaux Fumel 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 109.cafeculturel@gmail.com
English : Stage de Heels
With or without heels, come and awaken your power and boost your self-confidence! No level required: just you, your energy and the desire to have a great time!
Registration required (places are limited).
