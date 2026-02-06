Stage de Heels Café 109 Fumel

Stage de Heels

Café 109 108 Rue Léon Jouhaux Fumel Lot-et-Garonne

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

2026-02-07

Avec ou sans talons, venez réveiller votre puissance et booster votre confiance en vous ! Aucun niveau n’est requis juste vous, votre énergie et l’envie de passer un super moment !

Inscription obligatoire (places limitées).

Café 109 108 Rue Léon Jouhaux Fumel 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 109.cafeculturel@gmail.com

English : Stage de Heels

With or without heels, come and awaken your power and boost your self-confidence! No level required: just you, your energy and the desire to have a great time!

Registration required (places are limited).

