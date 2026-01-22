Stage de Heels Le Plessis-Belleville
Stage de Heels Le Plessis-Belleville dimanche 1 février 2026.
Stage de Heels
4 rue de la gare Le Plessis-Belleville Oise
Tarif : 30 – 30 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-01 14:00:00
fin : 2026-02-01 16:00:00
Date(s) :
2026-02-01
✨ Stage Heels ✨
=> Au programme
⭐️ Travail d’assouplissement
⭐️ Travail technique des marches
⭐️ Travail chorégraphique
Dimanche 1er février
de 14h à 16h
Gueudry Dance School 4 avenue de la Gare Le Plessis-Belleville
30€
✨ Stage Heels ✨
=> Au programme
⭐️ Travail d’assouplissement
⭐️ Travail technique des marches
⭐️ Travail chorégraphique
Dimanche 1er février
de 14h à 16h
Gueudry Dance School 4 avenue de la Gare Le Plessis-Belleville
30€ .
4 rue de la gare Le Plessis-Belleville 60330 Oise Hauts-de-France
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
? Stage Heels ?
=> On the program
?? Flexibility work
?? Technical work on steps
?? Choreographic work
? Sunday February 1st
? 2pm to 4pm
? Gueudry Dance School 4 avenue de la Gare Le Plessis-Belleville
? 30?
L’événement Stage de Heels Le Plessis-Belleville a été mis à jour le 2026-01-22 par Office de Tourisme du Pays de Valois