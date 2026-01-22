Stage de Heels Le Plessis-Belleville

Stage de Heels Le Plessis-Belleville dimanche 1 février 2026.

Stage de Heels

4 rue de la gare Le Plessis-Belleville Oise

Tarif : 30 – 30 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-01 14:00:00
fin : 2026-02-01 16:00:00

Date(s) :
2026-02-01

✨ Stage Heels ✨

=> Au programme

⭐️ Travail d’assouplissement
⭐️ Travail technique des marches
⭐️ Travail chorégraphique

Dimanche 1er février
de 14h à 16h
Gueudry Dance School 4 avenue de la Gare Le Plessis-Belleville
30€
✨ Stage Heels ✨

=> Au programme

⭐️ Travail d’assouplissement
⭐️ Travail technique des marches
⭐️ Travail chorégraphique

Dimanche 1er février
de 14h à 16h
Gueudry Dance School 4 avenue de la Gare Le Plessis-Belleville
30€   .

4 rue de la gare Le Plessis-Belleville 60330 Oise Hauts-de-France  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

? Stage Heels ?

=> On the program

?? Flexibility work
?? Technical work on steps
?? Choreographic work

? Sunday February 1st
? 2pm to 4pm
? Gueudry Dance School 4 avenue de la Gare Le Plessis-Belleville
? 30?

L’événement Stage de Heels Le Plessis-Belleville a été mis à jour le 2026-01-22 par Office de Tourisme du Pays de Valois