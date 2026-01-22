Stage de Heels Le Plessis-Belleville

Stage de Heels

4 rue de la gare Le Plessis-Belleville Oise

✨ Stage Heels ✨

=> Au programme

⭐️ Travail d’assouplissement

⭐️ Travail technique des marches

⭐️ Travail chorégraphique

Dimanche 1er février

de 14h à 16h

Gueudry Dance School 4 avenue de la Gare Le Plessis-Belleville

30€

4 rue de la gare Le Plessis-Belleville 60330 Oise Hauts-de-France

English :

? Stage Heels ?

=> On the program

?? Flexibility work

?? Technical work on steps

?? Choreographic work

? Sunday February 1st

? 2pm to 4pm

? Gueudry Dance School 4 avenue de la Gare Le Plessis-Belleville

? 30?

