Stage de hip-hop des GAMAL Salle municipale La Géraudière Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-19 10:00 – 12:00

Gratuit : non Sur inscription 25 € par personne(Tout âge et tout niveaux, si motivé) Tout public

Stage de Hip-Hop Freestyle – Dimanche 19 avril 2026 – 10h00 Chorégraphes et danseurs internationaux, originaires de La Guadeloupe et de la Martinique (îles françaises des Caraïbes), résidant en France, Loïck & Emerick Gene sont des frères jumeaux également connus sous le nom de duo de danse hip-hop » Les GAMAL « .Avec plusieurs » 1er prix » remportés dans divers concours académiques nationaux et européens, et des récompenses régulières dans des compétitions chorégraphiques et battles freeStyle très populaires, le duo est sur le devant de la scène de la danse hip-hop nationale et internationale depuis 2016.Plus de 80 victoires à leur actif font d’eux l’un des meilleurs duos actuel de danse hip-hop.Ils ont été, également, les danseurs de la légende « USHER » lors de sa tournée européenne et du célèbre rappeur français « JuL » lors de sa récente tournée française au Stade de France de Paris et à l’Orange Vélodrome de Marseille.Ils sont, actuellement, en tournée des zéniths en assurant la 1ère partie de « MURMURATION – LEVEL 2 » de Sadeck avec un extrait de leur spectacle « Flux Sanguins – Le Pouvoir de la Fraternité ». ? Horaires10h00 – 12h00 : Hip-Hop Freestyle ???? Tarifs25 € – Workshop avec Les Gamal ???? LieuSalle Géraudière – 81 rue des Renards, 44300 Nantes ?? InscriptionLien en bio ou bien nous envoyer un email :) Let’s bounce ! ????

Salle municipale La Géraudière Nantes Nord Nantes 44300

https://www.hbschool.fr/d-tails-et-inscription/stage-de-hip-hop-freestyle-les-gamal



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