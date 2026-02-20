Stage de hip hop Salle de danse de Berritza Mauléon-Licharre
Stage de hip hop Salle de danse de Berritza Mauléon-Licharre mardi 24 février 2026.
Stage de hip hop
Salle de danse de Berritza 4 rue de l’Alava Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-24
fin : 2026-02-24
Date(s) :
2026-02-24
Vous êtes invités à Mauléon.
L’association Aitzindariak organise un stage de hip hop ouvert à tous ceux qui souhaitent s’essayer à cette danse, à partir de 15 ans. Sur inscription. .
Salle de danse de Berritza 4 rue de l’Alava Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine aitzindariakalkartea@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Stage de hip hop
L’événement Stage de hip hop Mauléon-Licharre a été mis à jour le 2026-02-18 par Office de Tourisme Pays Basque