Stage de hip-hop pour enfants (8 à 12 ans) Saint Pair Danse Studio Saint-Pair-sur-Mer
Stage de hip-hop pour enfants (8 à 12 ans) Saint Pair Danse Studio Saint-Pair-sur-Mer lundi 23 février 2026.
Stage de hip-hop pour enfants (8 à 12 ans)
Saint Pair Danse Studio 269 Rue de Jersey Saint-Pair-sur-Mer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-02-23 10:00:00
fin : 2026-02-25 12:00:00
Date(s) :
2026-02-23
Animé par Clément Fougeray. Tous niveaux.
Ouverture des inscriptions le 1er février 2026.
Horaires du stage 10h à 12h. .
Saint Pair Danse Studio 269 Rue de Jersey Saint-Pair-sur-Mer 50380 Manche Normandie +33 2 33 90 15 10 saintpairdansestudio@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Stage de hip-hop pour enfants (8 à 12 ans)
L’événement Stage de hip-hop pour enfants (8 à 12 ans) Saint-Pair-sur-Mer a été mis à jour le 2026-01-19 par OT Granville Terre et Mer