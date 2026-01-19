Stage de hip-hop pour enfants (8 à 12 ans) Saint Pair Danse Studio Saint-Pair-sur-Mer

Stage de hip-hop pour enfants (8 à 12 ans)

Saint Pair Danse Studio 269 Rue de Jersey Saint-Pair-sur-Mer Manche

Début : Lundi Lundi 2026-02-23 10:00:00

fin : 2026-02-25 12:00:00

2026-02-23

Animé par Clément Fougeray. Tous niveaux.

Ouverture des inscriptions le 1er février 2026.

Horaires du stage 10h à 12h. .

Saint Pair Danse Studio 269 Rue de Jersey Saint-Pair-sur-Mer 50380 Manche Normandie +33 2 33 90 15 10 saintpairdansestudio@gmail.com

