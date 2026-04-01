Stage de hip-hop spécial enfants de 8 à 12 ans ZA du croissant Saint-Pair-sur-Mer

Saint-Pair-sur-Mer

Stage de hip-hop spécial enfants de 8 à 12 ans

ZA du croissant 269 Rue de Jersey Saint-Pair-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-04-20 11:00:00

fin : 2026-04-22 13:00:00

Date(s) :

2026-04-20

Votre enfant a envie de bouger pendant les vacances ?

Nous vous proposons de l’inscrire à notre stage de danse hip-hop spécial enfants de 8 à 12 ans pour trois matinées pleines d’énergie et de bonne humeur.

Ce stage sera animé par Clément Fougeray, professeur de danse passionné, spécialiste du hip-hop et des danses urbaines. .

ZA du croissant 269 Rue de Jersey Saint-Pair-sur-Mer 50380 Manche Normandie +33 2 33 90 15 10 contact@saintpair-danse-studio.fr

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English : Stage de hip-hop spécial enfants de 8 à 12 ans

L’événement Stage de hip-hop spécial enfants de 8 à 12 ans Saint-Pair-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Granville Terre et Mer