Stage de hip-hop spécial enfants de 8 à 12 ans ZA du croissant Saint-Pair-sur-Mer
Stage de hip-hop spécial enfants de 8 à 12 ans ZA du croissant Saint-Pair-sur-Mer lundi 20 avril 2026.
Saint-Pair-sur-Mer
Stage de hip-hop spécial enfants de 8 à 12 ans
ZA du croissant 269 Rue de Jersey Saint-Pair-sur-Mer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-04-20 11:00:00
fin : 2026-04-22 13:00:00
Date(s) :
2026-04-20
Votre enfant a envie de bouger pendant les vacances ?
Nous vous proposons de l’inscrire à notre stage de danse hip-hop spécial enfants de 8 à 12 ans pour trois matinées pleines d’énergie et de bonne humeur.
Ce stage sera animé par Clément Fougeray, professeur de danse passionné, spécialiste du hip-hop et des danses urbaines. .
ZA du croissant 269 Rue de Jersey Saint-Pair-sur-Mer 50380 Manche Normandie +33 2 33 90 15 10 contact@saintpair-danse-studio.fr
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English : Stage de hip-hop spécial enfants de 8 à 12 ans
L’événement Stage de hip-hop spécial enfants de 8 à 12 ans Saint-Pair-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Granville Terre et Mer
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