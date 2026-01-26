Stage de Hun Yuau Qi Gong et Tai Chi Eventail Salle bois plaisant Le Bernard

Stage de Hun Yuau Qi Gong et Tai Chi Eventail

Salle bois plaisant Rue des dolmens Le Bernard Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 14:00:00

fin : 2026-02-07 18:00:00

Date(s) :

2026-02-07

.

Salle bois plaisant Rue des dolmens Le Bernard 85560 Vendée Pays de la Loire +33 6 51 47 38 26 tccbernardais@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Stage de Hun Yuau Qi Gong et Tai Chi Eventail Le Bernard a été mis à jour le 2026-01-26 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral