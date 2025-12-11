Stage de Jazz avec Fabien Mary Centre Socioculturel Bretteville-sur-Odon

Stage de Jazz avec Fabien Mary

Centre Socioculturel 1 Rue de la Baronnerie Bretteville-sur-Odon Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-01-24 09:30:00

fin : 2026-01-25 13:00:00

Date(s) :

2026-01-24

Stage de Jazz à Bretteville-sur-Odon avec Fabien Mary pour tous musiciens ou chanteurs(euses) pratiquant le jazz. Les 24 et 25 Janvier 2026 au Centre Socioculturel. Place de concert du 24 Janvier incluse.

Centre Socioculturel 1 Rue de la Baronnerie Bretteville-sur-Odon 14760 Calvados Normandie +33 6 61 80 66 64

English : Stage de Jazz avec Fabien Mary

Jazz workshop in Bretteville-sur-Odon with Fabien Mary for all musicians or singers practicing jazz. January 24 and 25, 2026 at the Centre Socioculturel. January 24 concert ticket included.

