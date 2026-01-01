Stage de jazz Improvisation

Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier

Début : 2026-01-31 08:30:00

fin : 2026-01-31 18:00:00

2026-01-31 2026-02-01

Développez votre vocabulaire musical avec Eric Pigeon ! Stage axé improvisation sur 2 jours. Jam sessions privées et participation prioritaire au boeuf du 6 février. Dernières places disponibles !

Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 63 06 37 jazzclubsaintpour@gmail.com

Expand your musical vocabulary with Eric Pigeon! 2-day workshop focusing on improvisation. Private jam sessions and priority participation in the February 6 jam session. Last places available!

