Stage de jonglage et d’improvisation théâtrale 10/16 ans Chapiteau de la Fontaine aux Images Clichy-sous-Bois

Stage de jonglage et d’improvisation théâtrale 10/16 ans 28 juillet – 1 août Chapiteau de la Fontaine aux Images Seine-Saint-Denis

Début : 2025-07-28T14:30:00 – 2025-07-28T17:00:00

Fin : 2025-08-01T14:30:00 – 2025-08-01T17:00:00

Jonglage et improvisation théâtrale pour les 10-16 ans

Atelier jonglage

Du lundi 28 juillet au vendredi 1er août de 14h30 à 17h

Il se déroulera sur cinq jours, sous la direction de l’artiste Christo, de la compagnie Bric à Balles, que nous avons découvert au CHAP dans les spectacles « Jour de pluie » et « La pêche aux boules ». Ce stage a pour but d’initier les jeunes aux arts du jonglage tout en développant leur créativité à travers le théâtre et l’improvisation.

Jeune public – 10 participants maximum

Réservations : com@fontaineauximages.fr

Cet événement est porté par La fontaine aux images

Chapiteau de la Fontaine aux Images 2 avenue de Sévigné 93390 Clichy-sous-Bois Clichy-sous-Bois 93390 Seine-Saint-Denis Île-de-France

Réservations : com@fontaineauximages.fr

Un été au chapiteau

©CRISTO