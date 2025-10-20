Stage de judo multi-activités Dojo Brestois Brest

Stage de judo multi-activités

Dojo Brestois 51 Rue du Château Brest Finistère

Début : 2025-10-20 10:00:00

fin : 2025-10-21 17:00:00

2025-10-20 2025-10-21 2025-10-22

Rendez-vous pour un stage de judo, mais pas seulement ! De nombreuses activités seront également proposées cinéma, poterie, jeux collectifs…

Encadrement PHILIPPE URVOY plus des parents et des ceintures noires.

Informations pratiques

judogi prêté

Participation à 1 ou 3 jours de stage.

Ouvert aux débutants.

Possibilité d’inviter des amis.

Prévoir un pique-nique qui sera pris au dojo tous les jours. .

