Stage de judo multi-activités Dojo Brestois Brest

Dojo Brestois 51 Rue du Château Brest Finistère
Début : 2025-10-20 10:00:00
fin : 2025-10-21 17:00:00
2025-10-20 2025-10-21 2025-10-22
Rendez-vous pour un stage de judo, mais pas seulement ! De nombreuses activités seront également proposées cinéma, poterie, jeux collectifs…
Encadrement PHILIPPE URVOY plus des parents et des ceintures noires.
Informations pratiques
judogi prêté
Participation à 1 ou 3 jours de stage.
Ouvert aux débutants.
Possibilité d’inviter des amis.
Prévoir un pique-nique qui sera pris au dojo tous les jours. .
Dojo Brestois 51 Rue du Château Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 44 53 63
