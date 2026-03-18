Stage de judo multi-activités Dojo Brestois Brest
Stage de judo multi-activités Dojo Brestois Brest lundi 13 avril 2026.
Stage de judo multi-activités
Dojo Brestois 51 Rue du Château Brest Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-13 10:00:00
fin : 2026-04-15 17:00:00
Date(s) :
2026-04-13 2026-04-14 2026-04-15
Rendez-vous pour un stage de judo, mais pas seulement ! De nombreuses activités seront également proposées cinéma, laser game, jeux collectifs…
Informations pratiques
Pour les enfants de 8 à 14 ans
Prévoir un pique-nique
Inscription avant le 11 avril.
Ouvert aux débutants.
Possibilité d’inviter des amis .
Dojo Brestois 51 Rue du Château Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 44 53 63
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English :
L’événement Stage de judo multi-activités Brest a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue