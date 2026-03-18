Stage de judo multi-activités Dojo Brestois Brest

Stage de judo multi-activités

Dojo Brestois 51 Rue du Château Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-13 10:00:00

fin : 2026-04-15 17:00:00

Date(s) :

2026-04-13 2026-04-14 2026-04-15

Rendez-vous pour un stage de judo, mais pas seulement ! De nombreuses activités seront également proposées cinéma, laser game, jeux collectifs…

Informations pratiques

Pour les enfants de 8 à 14 ans

Prévoir un pique-nique

Inscription avant le 11 avril.

Ouvert aux débutants.

Possibilité d’inviter des amis .

Dojo Brestois 51 Rue du Château Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 44 53 63

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English :

L’événement Stage de judo multi-activités Brest a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue