Stage de kayak pour les enfants (7-12 ans) Canoë Kayak Club de Quimperlé Quimperlé
Stage de kayak pour les enfants (7-12 ans) Canoë Kayak Club de Quimperlé Quimperlé lundi 20 juillet 2026.
Quimperlé
Stage de kayak pour les enfants (7-12 ans)
Canoë Kayak Club de Quimperlé 5 Rue du Viaduc Quimperlé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 10:00:00
fin : 2026-07-24 12:00:00
Date(s) :
2026-07-20
Cinq 1/2 journées d ‘apprentissage, de jeux, de découverte de la rivière, tous les jours de la semaine.
En kayak solo, kayak duo et Paddle.
Cela se passe sur le plan d’eau sécurisant et chatoyant de la base de la Mothe à Quimperlé.
Une équipe de moniteurs diplômés, expérimentés, et dévoués seront là pour accompagner les jeunes moussaillons des rivières.
Les séances se déroulent de 10h00 à 12h00 du lundi au vendredi
Au menu Initiation, jeux de balles, jeux d’équilibre, petites randonnées et franchissement de barrage… et pleins d’autre choses.
Jusqu’à 12 enfants. .
Canoë Kayak Club de Quimperlé 5 Rue du Viaduc Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 39 24 17
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Stage de kayak pour les enfants (7-12 ans)
L’événement Stage de kayak pour les enfants (7-12 ans) Quimperlé a été mis à jour le 2026-04-16 par OT QUIMPERLE LES RIAS
À voir aussi à Quimperlé (Finistère)
- Festival de cinéma Première vague Cinéma La Bobine Quimperlé 23 avril 2026
- Stage Sculpture modelage Maison des Associations Quimperlé 23 avril 2026
- Gare au Flow, La Loco, Quimperlé 24 avril 2026
- Soirée rap Hip Hop Underground Al’Tarba B2M Cenza La Loco Quimperlé 25 avril 2026
- M.O.K.O (Electro-punk),DIRTY SOUND MAGNET (Psychedelic Rock), La Loco, Quimperlé 25 avril 2026