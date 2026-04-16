Stage de kayak pour les enfants (7-12 ans) Canoë Kayak Club de Quimperlé Quimperlé

Quimperlé

Stage de kayak pour les enfants (7-12 ans)

Canoë Kayak Club de Quimperlé 5 Rue du Viaduc Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 10:00:00

fin : 2026-07-24 12:00:00

Date(s) :

2026-07-20

Cinq 1/2 journées d ‘apprentissage, de jeux, de découverte de la rivière, tous les jours de la semaine.

En kayak solo, kayak duo et Paddle.

Cela se passe sur le plan d’eau sécurisant et chatoyant de la base de la Mothe à Quimperlé.

Une équipe de moniteurs diplômés, expérimentés, et dévoués seront là pour accompagner les jeunes moussaillons des rivières.

Les séances se déroulent de 10h00 à 12h00 du lundi au vendredi

Au menu Initiation, jeux de balles, jeux d’équilibre, petites randonnées et franchissement de barrage… et pleins d’autre choses.

Jusqu’à 12 enfants. .

Canoë Kayak Club de Quimperlé 5 Rue du Viaduc Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 39 24 17

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English : Stage de kayak pour les enfants (7-12 ans)

L’événement Stage de kayak pour les enfants (7-12 ans) Quimperlé a été mis à jour le 2026-04-16 par OT QUIMPERLE LES RIAS