Stage de Kick Boxing avec Aurélien Duarte Salle polyvalente Clamecy
samedi 19 septembre 2026 · Salle polyvalente · Clamecy
Informations pratiques
Clamecy
Stage de Kick Boxing avec Aurélien Duarte
Salle polyvalente Boulevard Misset Clamecy Nièvre
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base – plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 13:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
L’AS Clamecy Kick Boxing présente un stage avec Aurélien Duarte, 7 fois Champion du Monde (Kick Boxing, Boxe Thaï, Karaté), à la salle polyvalente de Clamecy ! Ouvert aux passionnés, pratiquants ou simples curieux, pour apprendre aux côtés d’une légende vivante des sports de combat. Le tarif est de 5€ pour le public et 10€ pour les participants au stage. Renseignement au 06.33.56.50.38. Buvette sur place. .
Salle polyvalente Boulevard Misset Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 33 56 50 38
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English : Stage de Kick Boxing avec Aurélien Duarte
L’événement Stage de Kick Boxing avec Aurélien Duarte Clamecy a été mis à jour le 2026-09-07 par OT Clamecy Haut Nivernais
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