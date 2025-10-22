STAGE DE KIDISPORT STADE DE MARTRES-TOLOSANE Martres-Tolosane

STAGE DE KIDISPORT

STADE DE MARTRES-TOLOSANE Rue du Stade Martres-Tolosane Haute-Garonne

Tarif : 10 EUR

10

Tarif enfant

Début : 2025-10-22 09:00:00

fin : 2025-10-22 12:00:00

2025-10-22

Stage de Kidisport ‍♀️

3-5 ans

Mercredi 22 octobre

Rendez vous le 22 octobre pour le Stage de Kidisport 10 .

STADE DE MARTRES-TOLOSANE Rue du Stade Martres-Tolosane 31220 Haute-Garonne Occitanie

English :

Kidisport course ?????

ages 3-5

Wednesday, October 22nd ?

German :

Kidisport-Kurs ?????

3-5 Jahre

Mittwoch, 22. Oktober ?

Italiano :

Corso Kidisport ?????

età 3-5

Mercoledì 22 ottobre ?

Espanol :

Curso Kidisport ?????

edades 3-5

Miércoles 22 de octubre ?

