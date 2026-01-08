Stage de kizomba et soirée SBK Restaurant Comme à la maison Le Temple-sur-Lot

Stage de kizomba et soirée SBK

Restaurant Comme à la maison Grand chemin Le Temple-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 12 – 12 – 22 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-16

fin : 2026-01-16

Date(s) :

2026-01-16

19h stage kizomba fusion débutant évolutif

21h30 soirée SBK (salsa, bachata, kizomba) par l’association Templ’art

Possibilité de dîner au restaurant Comme à la maison, sur réservation.

Inscription obligatoire pour le stage de kizomba.

Restaurant Comme à la maison Grand chemin Le Temple-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 27 87 80

English : Stage de kizomba et soirée SBK

7pm: kizomba fusion beginners’ workshop

9:30pm: SBK evening (salsa, bachata, kizomba) by the Templ’art association

Dinner available at Comme à la maison restaurant, on reservation.

Registration required for the kizomba workshop.

L’événement Stage de kizomba et soirée SBK Le Temple-sur-Lot a été mis à jour le 2026-01-05 par OT Villeneuve Vallée du Lot