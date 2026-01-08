Stage de kizomba et soirée SBK Restaurant Comme à la maison Le Temple-sur-Lot
Stage de kizomba et soirée SBK Restaurant Comme à la maison Le Temple-sur-Lot vendredi 16 janvier 2026.
Stage de kizomba et soirée SBK
Restaurant Comme à la maison Grand chemin Le Temple-sur-Lot Lot-et-Garonne
Tarif : 12 – 12 – 22 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-16
fin : 2026-01-16
Date(s) :
2026-01-16
19h stage kizomba fusion débutant évolutif
21h30 soirée SBK (salsa, bachata, kizomba) par l’association Templ’art
Possibilité de dîner au restaurant Comme à la maison, sur réservation.
Inscription obligatoire pour le stage de kizomba.
Restaurant Comme à la maison Grand chemin Le Temple-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 27 87 80
English : Stage de kizomba et soirée SBK
7pm: kizomba fusion beginners’ workshop
9:30pm: SBK evening (salsa, bachata, kizomba) by the Templ’art association
Dinner available at Comme à la maison restaurant, on reservation.
Registration required for the kizomba workshop.
