Stage de kizomba et soirée toutes danses Rue Lamartine Hauts de Bienne

Stage de kizomba et soirée toutes danses

Rue Lamartine Espace Lamartine, salle n°3 Hauts de Bienne Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 17:00:00

fin : 2025-11-29 23:59:00

Date(s) :

2025-11-29

Stage de kizomba suivi d’un repas canadien et d’une soirée toutes danses. .

Rue Lamartine Espace Lamartine, salle n°3 Hauts de Bienne 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 85 18 14 78

English : Stage de kizomba et soirée toutes danses

German : Stage de kizomba et soirée toutes danses

Italiano :

Espanol :

L’événement Stage de kizomba et soirée toutes danses Hauts de Bienne a été mis à jour le 2025-11-14 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)