Stage de Krav-Maga Châteauneuf-du-Faou

Stage de Krav-Maga Châteauneuf-du-Faou dimanche 24 août 2025.

Stage de Krav-Maga

En plein air Châteauneuf-du-Faou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-24 14:00:00

fin : 2025-08-24 17:00:00

Date(s) :

2025-08-24

Dimanche 24 août de 09h à 12h et de 14h à 17h en plein air à Châteauneuf-du-Faou

> techniques

> mise en situation

> parcours-du-faou

> Initiation

> tous niveau

> en plein air

Inscriptions et informations au cerberus.formations@gmail.com ou au 06 99 54 20 08

TARIF: 10€ la demi journée ou 15€ la journée .

En plein air Châteauneuf-du-Faou 29520 Finistère Bretagne +33 6 99 54 20 08

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Stage de Krav-Maga Châteauneuf-du-Faou a été mis à jour le 2025-08-16 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou