Stage de Krav-Maga Châteauneuf-du-Faou dimanche 24 août 2025.

En plein air Châteauneuf-du-Faou Finistère

Début : 2025-08-24 14:00:00
fin : 2025-08-24 17:00:00

2025-08-24

Dimanche 24 août de 09h à 12h et de 14h à 17h en plein air à Châteauneuf-du-Faou

Inscriptions et informations au cerberus.formations@gmail.com ou au 06 99 54 20 08

TARIF: 10€ la demi journée ou 15€ la journée   .

En plein air Châteauneuf-du-Faou 29520 Finistère Bretagne +33 6 99 54 20 08 

