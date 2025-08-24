Stage de Krav-Maga Châteauneuf-du-Faou
Stage de Krav-Maga Châteauneuf-du-Faou dimanche 24 août 2025.
Stage de Krav-Maga
En plein air Châteauneuf-du-Faou Finistère
Début : 2025-08-24 14:00:00
fin : 2025-08-24 17:00:00
Dimanche 24 août de 09h à 12h et de 14h à 17h en plein air à Châteauneuf-du-Faou
> techniques
> mise en situation
> parcours-du-faou
> Initiation
> tous niveau
> en plein air
Inscriptions et informations au cerberus.formations@gmail.com ou au 06 99 54 20 08
TARIF: 10€ la demi journée ou 15€ la journée .
En plein air Châteauneuf-du-Faou 29520 Finistère Bretagne +33 6 99 54 20 08
