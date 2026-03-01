Stage de krav maga en situation réelle Quai de Kernoa Paimpol

Stage de krav maga en situation réelle

Quai de Kernoa La cabane sur les quais à Paimpol Paimpol Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 15:00:00

fin : 2026-03-28 17:30:00

Date(s) :

2026-03-28

Une collab qui va faire du bruit ! Apprendre à se défendre dans un lieu tendance et vivre une expérience hors du commun ! Une collaboration inattendue, intense et pleine d’énergie. Prêt à relever le défi ? Places limitées. .

Quai de Kernoa La cabane sur les quais à Paimpol Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 30 44 12 64

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English :

L’événement Stage de krav maga en situation réelle Paimpol a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol