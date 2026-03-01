Stage de krav maga en situation réelle Quai de Kernoa Paimpol
Stage de krav maga en situation réelle Quai de Kernoa Paimpol samedi 28 mars 2026.
Stage de krav maga en situation réelle
Quai de Kernoa La cabane sur les quais à Paimpol Paimpol Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 15:00:00
fin : 2026-03-28 17:30:00
Date(s) :
2026-03-28
Une collab qui va faire du bruit ! Apprendre à se défendre dans un lieu tendance et vivre une expérience hors du commun ! Une collaboration inattendue, intense et pleine d’énergie. Prêt à relever le défi ? Places limitées. .
Quai de Kernoa La cabane sur les quais à Paimpol Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 30 44 12 64
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English :
L’événement Stage de krav maga en situation réelle Paimpol a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol