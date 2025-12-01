Stage de Krav Maga self défense spécial femmes Salle Forme et défense coaching Paimpol
Stage de Krav Maga self défense spécial femmes
Salle Forme et défense coaching 1 Avenue Gabriel Le Bras Paimpol Côtes-d’Armor
Début : 2025-12-13 14:00:00
fin : 2025-12-13 18:00:00
2025-12-13
Animé par Xavier FELI, instructeur de Krav Maga niveau 5. Il mettra toutes ses compétences au service des stagiaires pour leurs donner les clefs afin de réagir avec sang-froid et efficacité face à une agression. Places limitées. .
