Stage de Krav Maga self défense spécial femmes Salle Forme et défense coaching Paimpol

Stage de Krav Maga self défense spécial femmes

Salle Forme et défense coaching 1 Avenue Gabriel Le Bras Paimpol Côtes-d’Armor

Début : 2025-12-13 14:00:00

fin : 2025-12-13 18:00:00

2025-12-13

Animé par Xavier FELI, instructeur de Krav Maga niveau 5. Il mettra toutes ses compétences au service des stagiaires pour leurs donner les clefs afin de réagir avec sang-froid et efficacité face à une agression. Places limitées. .

Salle Forme et défense coaching 1 Avenue Gabriel Le Bras Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 30 44 12 64

