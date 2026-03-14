Stage de la Stade Toulousain Académie

Stade municipal de Hossegor Soorts-Hossegor Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-13

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-13

La Stade Toulousain Académie à Hossegor ! ⚫️

La Stade Toulousain Académie à Hossegor ! ⚫️

Rejoignez le stage de la Stade Toulousain Académie au stade municipal d’Hossegor les 13, 14 et 15 avril.

3 jours d’entraînement sous la direction des entraîneurs diplômés du Stade Toulousain.

Stage mixte, pour les enfants nés entre 2017 et 2012 (jusqu’à 2011 pour les filles). .

Stade municipal de Hossegor Soorts-Hossegor 40150 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 07 85 31 academie@stadetoulousain.fr

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English : Stage de la Stade Toulousain Académie

The Stade Toulousain Academy in Hossegor!???

L’événement Stage de la Stade Toulousain Académie Soorts-Hossegor a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Hossegor