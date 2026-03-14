Stage de la Stade Toulousain Académie Soorts-Hossegor
Stage de la Stade Toulousain Académie Soorts-Hossegor lundi 13 avril 2026.
Stage de la Stade Toulousain Académie
Stade municipal de Hossegor Soorts-Hossegor Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-13
fin : 2026-04-15
Date(s) :
2026-04-13
La Stade Toulousain Académie à Hossegor ! ⚫️
La Stade Toulousain Académie à Hossegor ! ⚫️
Rejoignez le stage de la Stade Toulousain Académie au stade municipal d’Hossegor les 13, 14 et 15 avril.
3 jours d’entraînement sous la direction des entraîneurs diplômés du Stade Toulousain.
Stage mixte, pour les enfants nés entre 2017 et 2012 (jusqu’à 2011 pour les filles). .
Stade municipal de Hossegor Soorts-Hossegor 40150 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 07 85 31 academie@stadetoulousain.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Stage de la Stade Toulousain Académie
The Stade Toulousain Academy in Hossegor!???
L’événement Stage de la Stade Toulousain Académie Soorts-Hossegor a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Hossegor