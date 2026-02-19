STAGE DE LANGUE JAPONAISE (8-15 ANS) Montpellier

STAGE DE LANGUE JAPONAISE (8-15 ANS)

Dans une ambiance conviviale, vous découvrirez les bases de la langue japonaise à travers des échanges simples, des jeux et des activités ludiques.

Le stage se déroulera à la Pirogue de papier, une salle agréable propice à l’apprentissage et à la détente.

Stage de Langue Japonaise (8-15 ans)

Ven. 27 févr. 2026 à 14h00 au dim. 01 mars 2026 à 15h30

Tarif 30€ les 3 jours

Le stage est animé par Lila Weller.

La Pirogue de Papier est située au 4 rue du Saint Sépulcre dans le centre historique (quartier Sainte-Anne)

theatrebeauxartstabard@gmail.com .

English :

In a friendly atmosphere, you’ll discover the basics of the Japanese language through simple exchanges, games and fun activities.

The course will take place at La Pirogue de Papier, a pleasant venue conducive to learning and relaxation.

