STAGE DE LANGUE JAPONAISE (8-15 ANS) Montpellier
4 Rue du Saint-Sépulcre Montpellier Hérault
Tarif : 30 – 30 – EUR
Début : 2026-02-27
fin : 2026-03-01
Dans une ambiance conviviale, vous découvrirez les bases de la langue japonaise à travers des échanges simples, des jeux et des activités ludiques.
Le stage se déroulera à la Pirogue de papier, une salle agréable propice à l’apprentissage et à la détente.
Stage de Langue Japonaise (8-15 ans)
Ven. 27 févr. 2026 à 14h00 au dim. 01 mars 2026 à 15h30
Le stage est animé par Lila Weller.
La Pirogue de Papier est située au 4 rue du Saint Sépulcre dans le centre historique (quartier Sainte-Anne)
Renseignements et inscriptions
theatrebeauxartstabard@gmail.com .
4 Rue du Saint-Sépulcre Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 99 62 83 13 theatrebeauxartstabard@gmail.com
English :
In a friendly atmosphere, you’ll discover the basics of the Japanese language through simple exchanges, games and fun activities.
The course will take place at La Pirogue de Papier, a pleasant venue conducive to learning and relaxation.
