STAGE DE LAQUE Atelier Bessières Paris lundi 27 octobre 2025.

Au cours de ce stage d’initiation, vous découvrirez les techniques traditionnelles de la création d’un décor laqué : pose de la feuille d’or, aventurines, jeux de caches et reliefs….

Vous apprendrez également les bases de la composition à partir de motifs que vous pourrez décalquer, reproduire ou modifier selon votre inspiration. Un panneau préparé vous sera fourni en début de stage. Vous repartirez à la fin de la semaine avec votre création personnelle, en souhaitant que cette initiation vous donne envie de plonger encore davantage dans le merveilleux univers de la laque.

Patience et minutie seront les maîtres mots de ce stage !

Matériel à apporter : papier calque, crayons de couleur, pots en verre propres, un cutter/scalpel et du papier journal et quelques pinceaux à acheter dont les références vous seront envoyées en amont du stage.

Intervenant : Clément Peltereau

Nombre de places : 8 personnes

Tarif : 460 € (Les inscrits de Paris-Ateliers bénéficient d’une remise de 10% sur le prix des stages).

Tarif en Formation Professionnelle : 1200 €

Dates : du 27 au 31 octobre 2025

Horaires : de 10h à 17h avec une pause déjeuner entre 13h et 14h.

Informations sur public@paris-ateliers.org ou au 01 44 61 87 80.

Tous niveaux

payant

Public adultes. A partir de 16 ans.

Atelier Bessières 65, boulevard Bessières 75017 Paris

https://www.paris-ateliers.org/ +33144618791 public@paris-ateliers.org