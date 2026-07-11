Informations pratiques

Saint-Vincent-d’Olargues

STAGE DE L’ATELIER DE LA SOURCE VIVE

6 Rue de la source vive Saint-Vincent-d’Olargues Hérault

Tarif : – – 280 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-17

STAGE DÉCOUVERTE IMPRESSION PAPIER ET SÉRIGRAPHIE VÉGÉTALE

STAGE DÉCOUVERTE IMPRESSION PAPIER ET SÉRIGRAPHIE VÉGÉTALE

Objectif général Vous pourrez pendant et à l’issue de ce stage, fabriquer des encres et du papier végétal et imprimer

votre création en sérigraphie.

Durée sur 3 ou 4 jours Public 5 personnes adultes max.

2 intervenantes Véronique Bianchi, séri-graphiste et Françoise Philidet, herbaliste.

Dates (été) du 17 au 20 sept, (automne) du 20 au 22 nov. (à confirmer) .

6 Rue de la source vive Saint-Vincent-d’Olargues 34390 Hérault Occitanie +33 6 01 99 80 32 atelier.de.la.source.vive@gmail.com

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English :

INTRODUCTORY WORKSHOP ON PAPER PRINTING AND VEGETABLE-BASED SCREEN PRINTING

L’événement STAGE DE L’ATELIER DE LA SOURCE VIVE Saint-Vincent-d’Olargues a été mis à jour le 2026-07-11 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC