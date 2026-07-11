STAGE DE L’ATELIER DE LA SOURCE VIVE Saint-Vincent-d’Olargues
jeudi 17 septembre 2026 · Saint-Vincent-d'Olargues
Informations pratiques
Saint-Vincent-d’Olargues
STAGE DE L’ATELIER DE LA SOURCE VIVE
6 Rue de la source vive Saint-Vincent-d’Olargues Hérault
Tarif : – – 280 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-17
STAGE DÉCOUVERTE IMPRESSION PAPIER ET SÉRIGRAPHIE VÉGÉTALE
STAGE DÉCOUVERTE IMPRESSION PAPIER ET SÉRIGRAPHIE VÉGÉTALE
Objectif général Vous pourrez pendant et à l’issue de ce stage, fabriquer des encres et du papier végétal et imprimer
votre création en sérigraphie.
Durée sur 3 ou 4 jours Public 5 personnes adultes max.
2 intervenantes Véronique Bianchi, séri-graphiste et Françoise Philidet, herbaliste.
Dates (été) du 17 au 20 sept, (automne) du 20 au 22 nov. (à confirmer) .
6 Rue de la source vive Saint-Vincent-d’Olargues 34390 Hérault Occitanie +33 6 01 99 80 32 atelier.de.la.source.vive@gmail.com
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English :
INTRODUCTORY WORKSHOP ON PAPER PRINTING AND VEGETABLE-BASED SCREEN PRINTING
L’événement STAGE DE L’ATELIER DE LA SOURCE VIVE Saint-Vincent-d’Olargues a été mis à jour le 2026-07-11 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC