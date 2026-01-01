Stage de lecture à voix haute Espace Culturel Mendi Zolan Hendaye

Stage de lecture à voix haute

Espace Culturel Mendi Zolan 119 boulevard de la Mer Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Par le Théâtre des Chimères.

Places limitées, sur inscription.

A partir de 14 ans.

Le Théâtre des Chimères propose une sensibilisation au spectacle Ultramarins à travers un atelier de lecture à voix haute sur des textes extraits du spectacle. .

Espace Culturel Mendi Zolan 119 boulevard de la Mer Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 48 30 49 contact@theatredeschimeres.com

