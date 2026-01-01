Stage de lecture à voix haute Espace Culturel Mendi Zolan Hendaye
Stage de lecture à voix haute
Espace Culturel Mendi Zolan 119 boulevard de la Mer Hendaye Pyrénées-Atlantiques
Par le Théâtre des Chimères.
Places limitées, sur inscription.
A partir de 14 ans.
Le Théâtre des Chimères propose une sensibilisation au spectacle Ultramarins à travers un atelier de lecture à voix haute sur des textes extraits du spectacle. .
