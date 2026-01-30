Stage de Linogravure Atelier Garance Bergerac
Stage de Linogravure Atelier Garance Bergerac mercredi 18 février 2026.
Stage de Linogravure
Atelier Garance 1 Place de la Bascule Bergerac Dordogne
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-18
fin : 2026-02-18
Date(s) :
2026-02-18
L’Atelier Garance vous propose une initiation à la linogravure, une technique de gravure accessible et créative, animée par Nathalie.
Deux créneaux sont proposés le mercredi 18 février 2026 un stage pour les enfants de 10h à 12h, et un stage pour les adolescents et adultes de 14h à 16h.
Le matériel est entièrement fourni.
Tarif 20 € pour 2 heures.
Réservations et informations galeriegarance@gmail.com
06 66 05 96 16 .
Atelier Garance 1 Place de la Bascule Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 05 96 16 galeriegarance@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Stage de Linogravure
L’événement Stage de Linogravure Bergerac a été mis à jour le 2026-01-28 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides