Stage de Linogravure Atelier Garance Bergerac

Stage de Linogravure

Atelier Garance 1 Place de la Bascule Bergerac Dordogne

L’Atelier Garance vous propose une initiation à la linogravure, une technique de gravure accessible et créative, animée par Nathalie.

Deux créneaux sont proposés le mercredi 18 février 2026 un stage pour les enfants de 10h à 12h, et un stage pour les adolescents et adultes de 14h à 16h.

Le matériel est entièrement fourni.

Tarif 20 € pour 2 heures.

Réservations et informations galeriegarance@gmail.com

06 66 05 96 16 .

