Stage de linogravure Centre Paris’ Anim Binet PARIS

Venez découvrir la technique de la linogravure qui consiste à graver une plaque avant de la passer sous la presse. La linogravure permet de faire plusieurs tirages de la même image. C’est parfait pour préparer ses cartes de vœux pour la nouvelle année qui arrive. Un stage animé par Julie Le Toquin.

Création de cartes de vœux en linogravure.

Du mercredi 31 décembre 2025 au lundi 02 février 2026 :

mercredi, vendredi

de 14h00 à 16h00

Fermé le jeudi 01 janvier 2026

payant

10,80 euros.

Public enfants. A partir de 6 ans. Jusqu’à 9 ans.

Centre Paris’ Anim Binet 28 avenue de la Porte de Montmartre 75018 PARIS

https://www.animactisce.org/stage/4600/16-vacances-de-noel-stage-creation-cartes-de-voeux-en-linogravure-pour-6-9-ans-le-31-12-et-le-02-01-de-14h-a-16h.htm?centre=14 +33142556974 cpabinet@actisce.org https://www.facebook.com/centrebinet/ https://www.facebook.com/centrebinet/