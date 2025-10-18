Stage de linogravure et encadrement Musée d’arts de Nantes Nantes

Stage de linogravure et encadrement Musée d’arts de Nantes Nantes samedi 18 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-18 11:15 – 17:00

Gratuit : non Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur le site.Tarifs : 24€/16€/8€/5€ Adulte

Lors de cette journée exceptionnelle, prenez le temps de découvrir en matinée les collections d’estampes du musée et d’expérimenter la technique de la linogravure puis l’après-midi, réalisez l’encadrement de votre œuvre.Durée : 4h30Pause déjeuner de 13h15 à 14h30.

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html https://museedartsdenantes.tickeasy.com/fr-FR/famille-ateliers