Stage de linogravure Granville

Stage de linogravure
2 Rue Cambernon Granville Manche
Début : 2025-12-22 14:00:00
fin : 2025-12-22 17:00:00
2025-12-22
Deux ministages pour s’initier à la linogravure et réaliser des cartes de vœux uniques ou autre chose ! Les lundi 22 et 29 décembre. Matériel fourni. .
2 Rue Cambernon Granville 50400 Manche Normandie +33 6 20 08 13 84 hafligerirene@gmail.com
