Stage de linogravure Granville

Stage de linogravure

2 Rue Cambernon Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-22 14:00:00

fin : 2025-12-22 17:00:00

Date(s) :

2025-12-22

Deux ministages pour s’initier à la linogravure et réaliser des cartes de vœux uniques ou autre chose ! Les lundi 22 et 29 décembre. Matériel fourni. .

2 Rue Cambernon Granville 50400 Manche Normandie +33 6 20 08 13 84 hafligerirene@gmail.com

