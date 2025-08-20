Stage de linogravure Atelier du Hibou Perché La Vineuse sur Fregande

Atelier du Hibou Perché 12 route de la Dîme La Vineuse sur Fregande Saône-et-Loire

Tarif : 50 – 50 – 50 EUR

Début : 2025-08-20 09:30:00

fin : 2025-08-20 12:30:00

2025-08-20

Hélène Hibou vous propose, un stage de linogravure dans son atelier, à La Vineuse, tout proche de Cluny.

Pour un duo parent (ou grand-parent..) enfant de 5 à 12 ans , ou adultes seuls (à partir de 13 ans).

Vous pouvez être débutants ou non !

Vous allez découvrir la technique de la linogravure en commençant par dessiner le motif de votre choix, puis, avec des gouges de différents profils, vous le graverez sur une plaque de linoléum. Pas à pas, votre dessin va apparaître en relief et se révéler.

Vous passerez alors à l’étape suivante !

A l’aide d’un rouleau, vous déposerez alors l’encre de couleur sur la plaque, puis vous viendrez l’imprimer avec les presses à main de l’atelier. La linogravure étant une technique de multiples, vous pourrez imprimer 3 ou 4 estampes-exemplaires. Le moment est magique …

NB tout le matériel est fourni .

Atelier du Hibou Perché 12 route de la Dîme La Vineuse sur Fregande 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 36 07 78 helene.hibou@orange.fr

