STAGE DE LINOGRAVURE- Le haïku en gravure Atelier SOUHAM Paris lundi 27 octobre 2025.

Stage tous niveaux, adultes et adolescents à partir de 16 ans

Atelier d’édition, le haïku en gravure : écriture et création d’un livre imprimé

Ce stage propose la découverte de la création éditoriale, en texte et en images, à partir de l’univers du haïku japonais et de la linogravure.

Courte forme poétique en trois vers, le haïku met à l’honneur l’observation du paysage et l’attention faite aux saisons, aux éléments et au temps présent. Après une courte ballade immersive, chacun sera amené à créer son poème et à l’illustrer à l’aide de la technique d’impression de la gravure sur linoleum.

1er jour :

Matin : Présentation du projet éditorial ; présentation du haïku et de l’estampe japonaise : le temps présent, les saisons, les éléments ; lecture collective et travail autour du mot de saison ; travail sur l’imaginaire de la saison

Après-midi : Le ginko : balade haïku de 40 min, Temps d’observation en extérieur : regarder et prélever les marqueurs de la saison, Atelier d’écriture individuel : relire l’expérience et composer un haïku

2d jour :

Matin : Lecture collective; présentation de la maquette éditoriale : les contraintes techniques, le matériel, la pagination ; premières recherches graphiques en noir et blanc : motifs, éléments issus de la description

Après-midi : Poursuite du travail de dessin et de gravure.

3ème et 4ème jours : Journées dédiées à la gravure, l’impression, la typographie et le façonnage.

Tarif : 350 € (réduction inscrits Paris Ateliers : 10%)

Tarif en Formation Professionnelle : 960 € TTC

Dates : du 27 au 30 octobre 2025 de 10h à 17h, avec une pause déjeuner entre 13h et 14h

Intervenante : Alaïs Raslain

Nombre de places : 10 inscrits

Informations au 01 44 61 87 80 ou sur public@paris-ateliers.org

Atelier SOUHAM 3, place Souham 75013 Paris

https://www.paris-ateliers.org/ +33144618791 public@paris-ateliers.org