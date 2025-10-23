Stage de linogravure MJC Cahors Cahors
Stage de linogravure MJC Cahors Cahors jeudi 23 octobre 2025.
Stage de linogravure MJC Cahors
201 rue Clemenceau Cahors Lot
Tarif : 32 – 32 – EUR
Tarif abonné
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-23 18:00:00
fin : 2025-10-23
Date(s) :
2025-10-23
La linogravure est une technique d’impression artisanale qui consiste à graver à la gouge
une plaque de linoléum pour créer une matrice
La linogravure est une technique d’impression artisanale qui consiste à graver à la gouge
une plaque de linoléum pour créer une matrice. Une fois encrée, elle permet la duplication
du motif en autant d’exemplaire souhaité. .
201 rue Clemenceau Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 22 62 62 contact@mjc-cahors.fr
English :
Linocut is a traditional printing technique that involves gouging a linoleum plate
a sheet of linoleum to create a matrix
German :
Linolschnitt ist eine handwerkliche Drucktechnik, bei der mit einem Hohlschliff
eine Linoleumplatte, um eine Matrize zu erstellen
Italiano :
La linoleografia è una tecnica di stampa tradizionale che prevede l’incisione di una piastra di linoleum
un foglio di linoleum per creare una matrice
Espanol :
El linograbado es una técnica de impresión tradicional que consiste en ranurar una plancha de linóleo
una plancha de linóleo para crear una matriz
