Stage de linogravure MJC Cahors Cahors jeudi 23 octobre 2025.

201 rue Clemenceau Cahors Lot

Tarif : 32 – 32 – EUR

Tarif abonné

Début : 2025-10-23 18:00:00
fin : 2025-10-23

2025-10-23

La linogravure est une technique d'impression artisanale qui consiste à graver à la gouge
une plaque de linoléum pour créer une matrice
La linogravure est une technique d’impression artisanale qui consiste à graver à la gouge
une plaque de linoléum pour créer une matrice. Une fois encrée, elle permet la duplication
du motif en autant d’exemplaire souhaité.   .

201 rue Clemenceau Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 22 62 62  contact@mjc-cahors.fr

English :

Linocut is a traditional printing technique that involves gouging a linoleum plate
a sheet of linoleum to create a matrix

German :

Linolschnitt ist eine handwerkliche Drucktechnik, bei der mit einem Hohlschliff
eine Linoleumplatte, um eine Matrize zu erstellen

Italiano :

La linoleografia è una tecnica di stampa tradizionale che prevede l’incisione di una piastra di linoleum
un foglio di linoleum per creare una matrice

Espanol :

El linograbado es una técnica de impresión tradicional que consiste en ranurar una plancha de linóleo
una plancha de linóleo para crear una matriz

