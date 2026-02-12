Stage de linogravure Hobbies et compagnie Royan
Stage de linogravure Hobbies et compagnie Royan mardi 10 mars 2026.
Stage de linogravure
Hobbies et compagnie 46 av des Tilleuls Royan Charente-Maritime
Tarif : 45 – 45 – 45 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-10 10:00:00
fin : 2026-03-10 12:00:00
Date(s) :
2026-03-10
Découvrez l’univers de la linogravure à travers un atelier animé par notre artiste Karine Rodrigues.
.
Hobbies et compagnie 46 av des Tilleuls Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 54 69 07 contact@hobbiesetcompagnie.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover the world of linocut with a workshop led by our artist Karine Rodrigues.
L’événement Stage de linogravure Royan a été mis à jour le 2026-02-12 par Mairie de Royan