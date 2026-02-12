Stage de linogravure Hobbies et compagnie Royan

Stage de linogravure

Hobbies et compagnie 46 av des Tilleuls Royan Charente-Maritime

Tarif : 45 – 45 – 45 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-10 10:00:00

fin : 2026-03-10 12:00:00

Date(s) :

2026-03-10

Découvrez l’univers de la linogravure à travers un atelier animé par notre artiste Karine Rodrigues.

.

Hobbies et compagnie 46 av des Tilleuls Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 54 69 07 contact@hobbiesetcompagnie.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the world of linocut with a workshop led by our artist Karine Rodrigues.

L’événement Stage de linogravure Royan a été mis à jour le 2026-02-12 par Mairie de Royan