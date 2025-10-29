STAGE DE LOISIRS CRÉATIFS POUR ENFANTS Montaigut-sur-Save

STAGE DE LOISIRS CRÉATIFS POUR ENFANTS Montaigut-sur-Save mercredi 29 octobre 2025.

STAGE DE LOISIRS CRÉATIFS POUR ENFANTS

FOYER RURAL MAISON DES ASSOCIATIONS Montaigut-sur-Save Haute-Garonne

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-29

fin : 2025-10-29

Date(s) :

2025-10-29

Nous vous donnons rendez-vous à « La maison des associations » de Montaigut-sur-Save, pour un stage de loisirs créatifs à l’attention des enfants, organisé par le Foyer Rural.

Au programme La création d’une lanterne.

Nous vous attendons nombreux ! 20 .

FOYER RURAL MAISON DES ASSOCIATIONS Montaigut-sur-Save 31530 Haute-Garonne Occitanie foyer.rural.montaigut@gmail.com

English :

We look forward to seeing you at « La maison des associations » in Montaigut-sur-Save, for a creative hobby workshop for children, organized by the Foyer Rural.

German :

Wir treffen uns mit Ihnen im « La maison des associations » in Montaigut-sur-Save zu einem Workshop für kreative Freizeitgestaltung für Kinder, der vom Foyer Rural organisiert wird.

Italiano :

Vi aspettiamo a « La maison des associations » a Montaigut-sur-Save, per un laboratorio creativo per il tempo libero dei bambini, organizzato dal Foyer Rural.

Espanol :

Le esperamos en « La maison des associations » de Montaigut-sur-Save, para un taller de ocio creativo para niños, organizado por el Foyer Rural.

L’événement STAGE DE LOISIRS CRÉATIFS POUR ENFANTS Montaigut-sur-Save a été mis à jour le 2025-09-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE