STAGE DE LOTUS ENERGY QI QONG TAICHI CHUAN Hérépian
STAGE DE LOTUS ENERGY QI QONG TAICHI CHUAN Hérépian samedi 7 février 2026.
STAGE DE LOTUS ENERGY QI QONG TAICHI CHUAN
Rue Jules Ferry Hérépian Hérault
Début : 2026-02-07
fin : 2026-02-07
2026-02-07
Samedi 7 février Espace Jules Ferry Hérépian de 8h30 à 12h30
Stage de Lotus Energy stage de Qi Qong stage de TaiChi Chuan
Etude maniement de l’épée et du bâton long
Ouvert à tout public tout âge
Renseignements carole@lotusenergy.fr
Rue Jules Ferry Hérépian 34600 Hérault Occitanie carole@lotusenergy.fr
English :
Saturday February 7 Espace Jules Ferry Hérépian 8:30am to 12:30pm
Lotus Energy workshop Qi Qong workshop TaiChi Chuan workshop
Study handling of sword and long stick
Open to all all ages
Information: carole@lotusenergy.fr
L’événement STAGE DE LOTUS ENERGY QI QONG TAICHI CHUAN Hérépian a été mis à jour le 2026-01-27 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB