STAGE DE LOTUS ENERGY QI QONG TAICHI CHUAN Hérépian

STAGE DE LOTUS ENERGY QI QONG TAICHI CHUAN Hérépian samedi 7 février 2026.

STAGE DE LOTUS ENERGY QI QONG TAICHI CHUAN

Rue Jules Ferry Hérépian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07
fin : 2026-02-07

Date(s) :
2026-02-07

Samedi 7 février Espace Jules Ferry Hérépian de 8h30 à 12h30
Stage de Lotus Energy stage de Qi Qong stage de TaiChi Chuan
Etude maniement de l’épée et du bâton long
Ouvert à tout public tout âge
Renseignements carole@lotusenergy.fr
Samedi 7 février Espace Jules Ferry Hérépian de 8h30 à 12h30
Stage de Lotus Energy stage de Qi Qong stage de TaiChi Chuan
Etude maniement de l’épée et du bâton long
Ouvert à tout public tout âge
Renseignements carole@lotusenergy.fr   .

Rue Jules Ferry Hérépian 34600 Hérault Occitanie   carole@lotusenergy.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Saturday February 7 Espace Jules Ferry Hérépian 8:30am to 12:30pm
Lotus Energy workshop Qi Qong workshop TaiChi Chuan workshop
Study handling of sword and long stick
Open to all all ages
Information: carole@lotusenergy.fr

L’événement STAGE DE LOTUS ENERGY QI QONG TAICHI CHUAN Hérépian a été mis à jour le 2026-01-27 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB