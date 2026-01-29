STAGE DE LOTUS ENERGY QI QONG TAICHI CHUAN Hérépian

STAGE DE LOTUS ENERGY QI QONG TAICHI CHUAN

Rue Jules Ferry Hérépian Hérault

Samedi 7 février Espace Jules Ferry Hérépian de 8h30 à 12h30

Stage de Lotus Energy stage de Qi Qong stage de TaiChi Chuan

Etude maniement de l’épée et du bâton long

Ouvert à tout public tout âge

Renseignements carole@lotusenergy.fr

Rue Jules Ferry Hérépian 34600 Hérault Occitanie carole@lotusenergy.fr

English :

Saturday February 7 Espace Jules Ferry Hérépian 8:30am to 12:30pm

Lotus Energy workshop Qi Qong workshop TaiChi Chuan workshop

Study handling of sword and long stick

Open to all all ages

Information: carole@lotusenergy.fr

