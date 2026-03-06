Stage de l’usage de la laine feutrage d’une capuche ou d’un bonnet Quarré-les-Tombes
Stage de l’usage de la laine feutrage d’une capuche ou d’un bonnet Quarré-les-Tombes samedi 11 avril 2026.
Stage de l’usage de la laine feutrage d’une capuche ou d’un bonnet
Les lavaults Quarré-les-Tombes Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 09:30:00
fin : 2026-04-11 17:00:00
Date(s) :
2026-04-11
Découverte des propriétés de la laine, préparation, cardage et feutrage pour la confection d’une capuche ou d’un bonnet. Feutrage à la main. Travail avec de la laine de moutons locaux et teintures végétales. .
Les lavaults Quarré-les-Tombes 89630 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 60 22 95 43 filipendule123@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Stage de l’usage de la laine feutrage d’une capuche ou d’un bonnet
L’événement Stage de l’usage de la laine feutrage d’une capuche ou d’un bonnet Quarré-les-Tombes a été mis à jour le 2026-03-06 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)