Stage De l’usage des plantes Sauvages et savoureuses Les Lavaults Quarré-les-Tombes

Stage De l’usage des plantes Sauvages et savoureuses

Les Lavaults 1 rue des lavandières Quarré-les-Tombes Yonne

Tarif : 100 – 100 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 09:30:00

fin : 2026-04-19 17:00:00

2026-04-19

1 journée où l’on apprend à reconnaître des plantes communes, à les cueillir, pour les introduire dans la cuisine du quotidien et s’en régaler.

> Identification de plantes en chemin et dans le jardin,

> Cueillettes

> Dégustation d’un bon repas sauvage et de qualité préparé en amont par Marie et Anaïs

> Confection d’un mets sucré ou salé à remporter chez soi

> Récapitulatif ludique des plantes vues en journée

De 9h30 à 17h

100€ par personne .

Les Lavaults 1 rue des lavandières Quarré-les-Tombes 89630 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 60 22 95 43 filipendule123@gmail.com

