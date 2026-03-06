Stage De l’usage des plantes Sauvages et savoureuses Les Lavaults Quarré-les-Tombes
Les Lavaults 1 rue des lavandières Quarré-les-Tombes Yonne
Début : 2026-04-19 09:30:00
fin : 2026-04-19 17:00:00
2026-04-19
1 journée où l’on apprend à reconnaître des plantes communes, à les cueillir, pour les introduire dans la cuisine du quotidien et s’en régaler.
> Identification de plantes en chemin et dans le jardin,
> Cueillettes
> Dégustation d’un bon repas sauvage et de qualité préparé en amont par Marie et Anaïs
> Confection d’un mets sucré ou salé à remporter chez soi
> Récapitulatif ludique des plantes vues en journée
De 9h30 à 17h
100€ par personne .
Les Lavaults 1 rue des lavandières Quarré-les-Tombes 89630 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 60 22 95 43 filipendule123@gmail.com
