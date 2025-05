Stage de lutherie sauvage – Tiers-Lieu L’Arbre Commes, 24 mai 2025 10:00, Commes.

Calvados

Stage de lutherie sauvage Tiers-Lieu L’Arbre 15 route de Port Commes Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-05-24 10:00:00

fin : 2025-05-25 17:30:00

Date(s) :

2025-05-24

Le week-end du 24 et 25 mai, nous co-organisons avec le CANA, structure culturelle de Creully, un week-end de stage autour de la lutherie sauvage. Les participants peuvent s’inscrire sur une ou deux journées. Le principe de la lutherie sauvage ? Créer des instruments de musique à partir d’objets de récupération ou du quotidien. En groupe et accompagné par deux spécialistes de la lutherie sauvage, Antoine PHILIPPE et Benoit BUISSON, les participants apprendront à détourner les objets, les assembler, les bases de la musique.

Infos pratiques

Samedi 24 mai à L’Arbre (Commes) et le Dimanche 25 mai au CANA (Creully)

de 10h à 17h30

Tarif 40euros la journée

Inscriptions obligatoires sur le site du CANA https://www.airssauvages.org/event/lutherie-sauvage-et-recyclage-antoine-philippe-et-benoit-buisson

Tiers-Lieu L’Arbre 15 route de Port

Commes 14520 Calvados Normandie +33 2 31 51 88 24 larbre.tiers.lieu@gmail.com

English : Stage de lutherie sauvage

On the weekend of May 24 and 25, we are co-organizing with CANA, Creully’s cultural center, a weekend workshop on wild violin making. Participants can register for one or two days. The principle behind lutherie sauvage? Create musical instruments from recycled or everyday objects. Working in groups and accompanied by two lutherie sauvage specialists, Antoine PHILIPPE and Benoit BUISSON, participants will learn how to divert objects, assemble them, and the basics of music.

Practical info

Saturday May 24 at L’Arbre (Commes) and Sunday May 25 at CANA (Creully)

from 10 a.m. to 5.30 p.m

Price: 40euros per day

Registration required on the CANA website: https://www.airssauvages.org/event/lutherie-sauvage-et-recyclage-antoine-philippe-et-benoit-buisson

German : Stage de lutherie sauvage

Am Wochenende des 24. und 25. Mai organisieren wir gemeinsam mit dem CANA, einer kulturellen Einrichtung in Creully, einen Wochenendworkshop rund um den wilden Geigenbau. Die Teilnehmer können sich für einen oder zwei Tage anmelden. Das Prinzip des wilden Geigenbaus? Musikinstrumente aus wiederverwendeten oder alltäglichen Gegenständen herstellen. In Gruppen und begleitet von zwei Spezialisten für den wilden Geigenbau, Antoine PHILIPPE und Benoit BUISSON, lernen die Teilnehmer, wie man Gegenstände zweckentfremdet, sie zusammenbaut und die Grundlagen der Musik erlernt.

Praktische Infos

Samstag, den 24. Mai in L’Arbre (Commes) und Sonntag, den 25. Mai in CANA (Creully)

von 10 Uhr bis 17.30 Uhr

Preis: 40euros pro Tag

Obligatorische Anmeldungen auf der Website des CANA: https://www.airssauvages.org/event/lutherie-sauvage-et-recyclage-antoine-philippe-et-benoit-buisson

Italiano :

Il fine settimana del 24 e 25 maggio, in collaborazione con il CANA, il centro culturale di Creully, organizziamo un fine settimana di workshop sulla costruzione di strumenti a corda selvatica. I partecipanti possono iscriversi per uno o due giorni. Qual è l’idea alla base della « liuteria selvaggia »? Creare strumenti musicali con oggetti riciclati o di uso quotidiano. Lavorando in gruppo e accompagnati da due specialisti della liuteria selvaggia, Antoine PHILIPPE e Benoit BUISSON, i partecipanti impareranno a dirottare gli oggetti, ad assemblarli e a imparare le basi della musica.

Informazioni pratiche:

Sabato 24 maggio a L’Arbre (Commes) e domenica 25 maggio a CANA (Creully)

dalle 10.00 alle 17.30

Prezzo: 40 euro per la giornata

Iscrizione obbligatoria sul sito del CANA: https://www.airssauvages.org/event/lutherie-sauvage-et-recyclage-antoine-philippe-et-benoit-buisson

Espanol :

El fin de semana del 24 y 25 de mayo organizamos, en colaboración con CANA, el centro cultural de Creully, un fin de semana de talleres de construcción de instrumentos salvajes de cuerda. Los participantes pueden inscribirse uno o dos días. ¿Cuál es la idea de la « lutherie sauvage »? Crear instrumentos musicales a partir de objetos reciclados o cotidianos. Trabajando en grupos y acompañados por dos especialistas en la fabricación de instrumentos de cuerda salvajes, Antoine PHILIPPE y Benoit BUISSON, los participantes aprenderán a desviar objetos, montarlos y aprender los fundamentos de la música.

Información práctica:

Sábado 24 de mayo en L’Arbre (Commes) y domingo 25 de mayo en CANA (Creully)

de 10h a 17h30

Precio: 40euros el día

Inscripción obligatoria en la página web de la CANA: https://www.airssauvages.org/event/lutherie-sauvage-et-recyclage-antoine-philippe-et-benoit-buisson

