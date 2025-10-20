Stage de Magie MJC Robert Martin Romans-sur-Isère

Stage de Magie MJC Robert Martin

87 avenue Adolphe Figuet Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date :

Début : 2025-10-20

fin : 2025-10-22

Date(s) :

2025-10-20

La MJC organise des stages magie pour enfants et pour adultes. Ouverts à tous, ils seront l’occasion de passer un bon moment.

87 avenue Adolphe Figuet Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 26 00 contact@mjc-robert-martin.fr

English :

The MJC is organizing magic workshops for children and adults. Open to all, they’re sure to be a great time.

German :

Das MJC organisiert Zauberkurse für Kinder und Erwachsene. Sie sind für alle offen und bieten die Gelegenheit, eine gute Zeit zu verbringen.

Italiano :

Il MJC organizza laboratori di magia per bambini e adulti. Aperti a tutti, sono un ottimo modo per divertirsi.

Espanol :

El MJC organiza talleres de magia para niños y adultos. Abiertos a todos, son una buena manera de pasar un buen rato.

L’événement Stage de Magie MJC Robert Martin Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2025-10-14 par Valence Romans Tourisme