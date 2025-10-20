Stage de Magie MJC Robert Martin Romans-sur-Isère
Stage de Magie MJC Robert Martin Romans-sur-Isère lundi 20 octobre 2025.
Stage de Magie
MJC Robert Martin 87 avenue Adolphe Figuet Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 25 – 25 – EUR
+ 10€ adhésion
Début : 2025-10-20 10:00:00
fin : 2025-10-22 19:00:00
2025-10-20
Stages de Magie
Intervenant : Pierre-Marie FAURE
Ouvert aux 8/13 ans et Ados/Adultes
MJC Robert Martin 87 avenue Adolphe Figuet Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 26 00 contact@mjc-robert-martin.fr
English :
Magic workshops
Speaker Pierre-Marie FAURE
Open to 8/13 year-olds and Teens/Adults
German :
Praktika in Magie
Referent/in Pierre-Marie FAURE
Offen für 8/13-Jährige und Jugendliche/Erwachsene
Italiano :
Corsi di magia
Relatore Pierre-Marie FAURE
Aperto agli 8/13 anni e agli adolescenti/adulti
Espanol :
Cursos de magia
Ponente Pierre-Marie FAURE
Abierto a 8/13 años y adolescentes/adultos
